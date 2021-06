Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : nouvelle hausse vers les 37,6E Cercle Finance • 18/06/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - A nouveau dans le peloton de tête du SBF120, Neoen tente une nouvelle remontée vers l'ex-plancher majeur des 37,6E du 19 mars et 20 avril. Au-delà, la résistance des 41E des 23-27 avril pourrait constituer le prochain objectif, avant la zone des 43,5E de début avril.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +0.45%