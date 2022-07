Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: nouveau PPA signé avec Equinix en Finlande information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - Neoen et son partenaire Prokon, une grande coopérative d'énergie renouvelable, annoncent la signature d'un nouveau power purchase agreement (PPA) avec Equinix pour au moins 42 MW d'énergie verte en Finlande.



Il s'agit du deuxième PPA signé avec Equinix, grâce auquel ses cinq International Business Exchanges (IBX) datacenters finlandais seront alimentés en énergie renouvelable. D'une durée de 10 ans, ce contrat est partiellement indexé sur les prix du marché



Neoen et Prokon fourniront ainsi à Equinix 80% de l'électricité verte et des garanties d'origine produites par le futur parc éolien de Lumivaara, dont la construction devrait être lancée en 2023, pour une mise en service prévue au début de l'année 2025.





