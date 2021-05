Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : nomination d'un nouveau COO Cercle Finance • 19/05/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - Neoen annonce la nomination de Norbert Thouvenot en qualité de Chief Operating Officer (directeur des opérations groupe). Il rapportera au PDG Xavier Barbaro et intègrera le comité exécutif du groupe. Il succède à Paul-François Croisille qui, après 11 ans passés chez le groupe d'énergies renouvelables, a choisi de se consacrer à des projets personnels dans le monde associatif et quittera donc Neoen le 30 juin. Norbert Thouvenot était jusqu'ici en charge, auprès de Paul-François Croisille, de la construction et de l'exploitation des centrales dans les régions Australie, Amérique et Afrique. Il avait également la responsabilité du Competence Center de Neoen.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -0.42%