Neoen : mise en service d'un parc éolien en Finlande

(CercleFinance.com) - Le groupe d'énergies renouvelables Neoen annonce la mise en service du parc éolien de Hedet, d'une capacité de 81 MW, situé à Närpes en Finlande, qu'il détient à hauteur de 80% aux côtés de Prokon Finland, actionnaire à hauteur de 20%. La totalité de l'électricité produite par Hedet sera achetée par Google, conformément aux termes d'un contrat signé pour une durée de 10 ans. Cette électricité sera injectée sur le réseau qui alimente le centre de données finlandais de Google à Hamina. Neoen finalise actuellement le développement d'un autre parc éolien en Finlande, Mutkalampi, d'une puissance totale de 250 MW et qui fait l'objet d'un deuxième contrat d'achat d'électricité verte avec Google pour 130 MW.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +3.53%