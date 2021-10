Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : met en service sa centrale solaire en Argentine information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Neoen annonce aujourd'hui la mise en service de sa centrale solaire Altiplano 200, d'une puissance de 208 Mwc, dans la province de Salta (Argentine). Située à 4000m d'altitude, la centrale bénéficie de l'un des meilleurs ensoleillements au monde et produira 650 000 MWh d'électricité verte par an, assure Neoen. Cette centrale solaire est la deuxième plus grande du pays et l'électricité qu'elle produit sera vendue à l'opérateur national CAMMESA pendant une durée de 20 ans.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -1.48%