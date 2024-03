Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Neoen annonce la signature avec un prestataire de service d'investissement (PSI) d'un mandat pour le rachat d'un maximum de 100.000 titres du 1er au 29 mars, avec un montant maximum théorique des fonds destinés à ce programme de 2,8 millions d'euros.



Cette opération a pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance, et de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +4.32%