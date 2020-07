Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : mandat à un PSI pour des rachats d'actions Cercle Finance • 07/07/2020 à 07:06









(CercleFinance.com) - Neoen annonce la signature avec un prestataire de service d'investissement (PSI) d'un mandat pour le rachat d'un maximum de 100.000 titres sur une période allant du 7 juillet au 25 septembre, pour un prix maximum d'achat de 40 euros par action. Le groupe d'énergies renouvelables précise que cette opération, conforme à l'autorisation de l'assemblée générale mixte du 26 mai, a pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance.

