Neoen: le titre chute après une émission d'Océanes

(CercleFinance.com) - Le titre Neoen accuse mercredi la plus forte baisse du SBF 120 suite au lancement d'une émission d'Océanes vertes à échéance 2027 pour un montant nominal de 300 millions d'euros.



Vers 9h40, l'action du producteur français d'énergie renouvelable chute de 8,9%, sous-performant largement un marché parisien en repli de 0,6%.



Le produit net de l'émission - réalisée par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement - doit être affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d'énergie renouvelable.



Ces nouvelles Océanes porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,625% et 3,125% pour une prime de conversion attendue de 30% à 35% par rapport au cours de référence de l'action.



Le groupe précise que, sur la base d'un prix de référence de 40,1 euros et une prime de conversion de 32,5%, la dilution potentielle représenterait environ 5,2% du capital.



Neoen a également annoncé mercredi son intention d'exercer l'option de remboursement anticipé des Océanes existantes d'un montant d'environ 200 millions d'euros arrivant à échéance en octobre 2024.





