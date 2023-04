Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: le titre avance, Morgan Stanley voit moins de risques information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 12:36









(CercleFinance.com) - Le titre Neoen s'inscrit en hausse mercredi, profitant d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley qui dit voir moins de risques autour du spécialiste des énergies renouvelables.



Après avoir bondi de près de 3,5% dans le courant de la matinée, l'action de l'énergéticien gagne 0,6% vers 12h30 alors que le SBF 120 se replie d'environ 0,2%.



Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre, portée de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours ramené de 33 à 32 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique percevoir moins de risques baissiers autour de l'énergéticien maintenant que les prévisions du marché à horizon 2025 ont été révisées et que son augmentation de capital a été finalisée.



S'il reconnaît par ailleurs que la valorisation du titre est désormais moins tendue, l'analyste souligne qu'elle est toujours loin d'être bon marché, tout en expliquant attendre de disposer de davantage de visibilité sur le potentiel de création de valeur du groupe dans les énergies renouvelables avant de se montrer plus 'constructif' sur le dossier.





