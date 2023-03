Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: lance une augmentation de capital d'environ 750 ME information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Neoen annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 750 millions d'euros afin d'augmenter de 50% sa capacité installée tout en intensifiant ses investissements dans le stockage.



Le produit net de l'augmentation de capital correspond à la part de fonds propres nécessaire au financement de l'intégralité du plan d'investissement de la société pour la période 2023-2025.



Ces investissements seront consacrés, annonce Neoen, à la mise en construction de centrales solaires, de parcs éoliens et de batteries. Ils devraient permettront d'atteindre une capacité en opération ou en construction de plus de 10 GW à fin 2025, comme anticipé en 2021, mais aussi d'étendre ses capacités de stockage.



A titre indicatif, Neoen estime que ses premiers 10 GW généreront, une fois pleinement en opération, un EBITDA ajusté annuel de l'ordre de 750 millions d'euros.



' Cela va permettre à Neoen d'augmenter de plus 50% la taille de son portefeuille d'actifs, en particulier de stockage, d'ici à fin 2025 ', commente Xavier Barbaro, directeur général de Neoen.



Le prix de souscription est de 20,45 euros par action. La période de souscription s'étend du 10 mars 2023 au 22 mars 2023 inclus.





