Neoen: lance les travaux de la plus grande batterie de Suède

(CercleFinance.com) - Neoen annonce le lancement officiel des travaux d'Isbillen Power Reserve, présenté comme 'la plus grande batterie de Suède'.



Cette batterie lithium-ion de 93,9 MW / 93,9 MWh, la plus grande des pays nordiques, sera située dans le comté de Västernorrland, à quelques kilomètres de Storen Power Reserve (52 MW / 52 MWh), l'autre batterie suédoise de Neoen dont la construction est en cours d'achèvement.



Isbillen Power Reserve sera raccordée à la ligne de transmission 130 kV du réseau E.ON.



Sa mise en service est prévue au cours du premier semestre 2025. Conformément à son modèledevelop-to-own, Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de Isbillen Power Reserve.





