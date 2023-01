Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen:lance la construction de Storen Power Reserve en Suède information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Neoen, un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a donné à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d'énergie par batterie, l'instruction de démarrer les travaux de Storen Power Reserve à la fin du mois de décembre 2022.



Située sur la commune de Ragunda, à une centaine de kilomètres de la ville d'Östersund, la batterie lithium-ion de 40 MW / 40 MWh sera raccordée à la ligne de transmission de 130 kV du réseau E.ON. Sa mise en service est prévue dans le courant du premier semestre 2024.



La batterie fournira à Svenska Kraftnät, l'opérateur du réseau de transport d'électricité suédois, des services systèmes, et notamment des services de réserve primaire (Frequency Containment Reserve services).



Outre Storen Power Reserve (40 MW / 40 MWh), le portefeuille d'actifs de Neoen en Suède comprend le parc éolien de Storbrännkullen (57,4 MW - actuellement en construction) et la future centrale solaire de Hultsfred (90 MWc - construction prévue pour le deuxième semestre 2023).





