Neoen : la publication trimestrielle bien accueillie

(CercleFinance.com) - Neoen, un producteur d'énergie indépendant exclusivement tourné vers les sources renouvelables, figure parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris après la parution de son chiffre d'affaires trimestriel. Le groupe a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires non audité de 80,2 millions d'euros pour le premier trimestre, en recul de 16% par rapport au premier trimestre 2020. A taux de change constants, il a diminué de 17%. Dans son communiqué, Neoen rappelle toutefois que son activité du premier trimestre avait notamment bénéficié de revenus exceptionnellement élevés dans l'activité de stockage en Australie. Le groupe a réitéré l'ensemble de ses objectifs pour l'année 2021, visant toujours un EBITDA compris entre 295 et 325 millions d'euros sur l'exercice, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%. Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue regrettent le 'manque de détails' associée à la publication, qui se traduisait néanmoins par un gain de l'ordre de 2% ce mercredi à la Bourse de Paris. Malgré ce rebond, le titre accuse encore une baisse de 41% depuis le début de l'année. 'La bulle verte se dégonfle et Neoen en paie le prix après en avoir été l'un des grands bénéficiaires', commente AlphaValue, qui dit afficher une opinion prudente sur le titre.

