Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : la future batterie choisie par AEMO en Australie Cercle Finance • 05/11/2020 à 13:48









(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir remporté un contrat de services réseau d'une capacité de 250 MW auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO). Ces services seront fournis par la future Victorian Big Battery de Neoen, une batterie de 300 MW appelée à devenir l'une des plus puissantes au monde. Cette unité de stockage sera située à proximité du poste électrique de Moorabool à Geelong, dans l'État de Victoria. Elle sera construite en collaboration avec Tesla, dont elle utilisera la technologie Megapack, et avec l'opérateur de réseau AusNet Services. La Victorian Big Battery permettra d'augmenter de 250 MW la capacité de l'interconnecteur existant entre les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, en particulier pendant les périodes estivales.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +2.88%