Neoen: inauguration d'un parc éolien dans les Vosges

(CercleFinance.com) - Neoen annonce l'inauguration du parc éolien du Pays entre Madon et Moselle, son plus grand parc éolien en France avec une puissance de 39,6 MW, sa mise en service étant prévue au début du mois de juin, après achèvement des derniers tests.



Situé dans le département des Vosges, ce parc est équipé de 18 éoliennes Vestas V110 d'une puissance unitaire de 2,2 MW. La totalité de l'électricité produite bénéficie d'un contrat conclu avec EDF Obligation d'Achat pour une durée de 20 ans.



Le parc produira annuellement près de 95 GWh d'électricité verte, soit l'équivalent de la consommation électrique de 37.400 habitants, chauffage inclus. Cette production électrique permettra d'éviter l'émission de près de 28.500 tonnes de CO2 par an.





