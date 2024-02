Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: financement important d'un portefeuille en Australie information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir finalisé le financement d'un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable représentant un total de 1,5 GW, pour un montant total levé dépassant 1,1 milliard de dollars australiens, avec des maturités de cinq et sept ans.



Ce portefeuille est constitué de sept parcs solaires et éoliens en opération dans les Etats de South-Australia, New South Wales, Queensland et Victoria, et de Collie Battery Stage 1, actuellement en construction en Western Australia.



Le financement, l'un des plus importants pour un portefeuille d'actifs renouvelables en Australie, est accordé par un groupe de onze prêteurs australiens et internationaux, parmi lesquels ING et la Société Générale.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +0.27%