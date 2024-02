Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: financement finalisé pour deux actifs australiens information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir finalisé le financement conjoint de la seconde tranche de son parc éolien de Goyder South Stage 1 (203 MW) et de sa Blyth Battery (238,5 MW / 477 MWh), qui bénéficient ainsi d'un prêt accordé par un syndicat de cinq prêteurs.



Ces deux actifs actuellement en construction fourniront en continu, à partir de juillet 2025, 70 MW d'électricité verte au groupe minier BHP, pour couvrir la moitié de la consommation électrique de sa mine d'Olympic Dam, en Australie-Méridionale.



L'intermittence de l'énergie éolienne produite par la seconde tranche de Goyder South Stage 1 sera compensée grâce aux capacités de stockage de Blyth Battery et à l'expertise de Neoen en matière d'energy management.





