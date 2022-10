Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: financement bouclé pour Capital Battery information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 15:40









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir finalisé le bouclage du financement de Capital Battery, une facilité de stockage par batterie lithium-ion de 100 MW / 200 MWh à proximité de la sous-station Queanbeyan près de Canberra, sur le Territoire de la Capital Australienne.



Capital Battery sera entièrement détenu par Neoen, avec un financement par dette apporté par Clean Energy Finance Corporation (CEFC) et par Infradebt. La construction a commencé en décembre 2021 et l'actif doit entrer en activité au premier semestre 2023.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -1.91%