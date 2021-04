Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : finalisation du financement de Mutkalampi Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir finalisé le financement de Mutkalampi, parc éolien de 404 MW situé en Ostrobotnie, dans l'ouest de la Finlande. Détenu à 100% par le groupe, Mutkalampi sera le plus grand parc éolien et représentera près de 2% de la production annuelle du pays. Le projet sera financé par un apport en fonds propres de Neoen et par une dette senior sans recours de 290 millions d'euros accordée par MEAG. L'investissement total dans ce parc éolien est estimé à 478 millions d'euros hors coûts de financement. La vente de l'électricité du parc de Mutkalampi a été majoritairement sécurisée par la signature de cinq corporate PPA de 10 ans. Le démarrage de la production se fera en deux phases, la première prévue fin 2022 et la seconde au troisième trimestre 2023.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -0.61%