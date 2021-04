Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : fin anticipée d'un mandat de rachat d'actions Cercle Finance • 13/04/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Neoen annonce qu'il a été mis fin par anticipation à un mandat de rachat d'actions signé le 25 septembre dernier avec un prestataire de service d'investissement, pour le rachat d'un maximum de 163.000 titres et un prix maximum d'achat de 45 euros par action. Ce mandat, qui portait sur une période allant du 28 septembre 2020 au 15 mai 2021, avait pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance. Au 7 avril 2021, Neoen a acquis dans ce cadre 163.000 actions à un prix moyen de 42,7079 euros. La fin par anticipation du mandat de rachat d'actions n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la société.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +1.35%