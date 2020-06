Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : entrée dans l'indice SBF 120 Cercle Finance • 12/06/2020 à 07:06









(CercleFinance.com) - Neoen annonce son entrée dans l'indice SBF 120, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière, ainsi que dans l'indice CAC Mid 60, à compter du 22 juin prochain. Cette inclusion de Neoen, décidée à l'issue de la révision trimestrielle du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris, 'consacre la qualité de son parcours boursier depuis son introduction en Bourse en octobre 2018'. 'En 20 mois, la capitalisation boursière de la société a plus que doublé pour atteindre près de trois milliards d'euros. Cette forte progression s'est accompagnée d'une augmentation régulière des volumes échangés', souligne le groupe d'énergies renouvelables.

