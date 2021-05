Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : enfonce brutalement le plancher des 37,6E Cercle Finance • 04/05/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Neoen enfonce brutalement le plancher majeur des 37,6E du 19 mars et 20 avril. Cet enfoncement pourrait déboucher sur une glissade jusque vers 33,8E puis 32/32,15E.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -6.03%