Neoen : en recul après ses résultats 2020 et ses pespectives

(CercleFinance.com) - Neoen recule de 5% après la publication d'un résultat net part du groupe en chute de 89% à 3,9 millions d'euros pour 2020, malgré une marge d'EBITDA améliorée de cinq points à 90% pour un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 298,8 millions (+20% à changes constants). Par ailleurs, dans le cadre de sa journée investisseurs, le groupe d'énergies renouvelables indique viser un objectif d'au moins 10 GW d'actifs en opération ou en construction à fin 2025, soit plus du double des 4,1 GW à fin 2020. Neoen prévoit aussi un EBITDA entre 295 et 325 millions d'euros en 2021 et vise un objectif de croissance de son EBITDA supérieur à 20% en 2022, puis une croissance annuelle à deux chiffres sur la période 2023-2025.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -6.01%