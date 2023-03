Neoen: deux analystes abaissent leurs objectifs de cours information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - Neoen a annoncé le succès de son augmentation de capital de 750 millions d'euros qui doit lui permettre d'augmenter ses capacités installées et d'intensifier ses investissements dans le stockage.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Neoen, avec un objectif de cours abaissé de 44,5 à 35,5 euros, à la suite de l'augmentation de capital et de la dilution qu'elle engendre.



Cette levée de fonds entre dans le cadre du plan stratégique 2023-2025 qui table, à cet horizon, sur l'atteinte de 10 GW en opération ou en construction pour une contribution en fonds propres cumulée de 1,35 MdE.



' La prise en compte de la création des nouveaux titres nous amène à ajuster notre séquence de BPA 2023/2027 de -23,4% ', indique Oddo



Selon l'analyste, la finalisation de cette levée de fonds va permettre aux investisseurs de se recentrer à nouveau sur la trajectoire opérationnelle à l'horizon 2025.



Stifel réaffirme également sa recommandation 'achat' sur Neoen avec un objectif de cours abaissé de 42 à 36 euros, après une journée investisseurs 'ayant confirmé le sentiment négatif du marché sur les augmentations de capital et la dilution potentiel'.



'Nous pensons que ceci n'est pas fini, et estimons entre 1,9 et 2,9 milliards d'euros les nouveaux capitaux requis après 2025 pour atteindre l'objectif 2030 de 20 GW', juge le broker, pour qui 'l'attrait du M&A pourrait commencer à se construire sur le titre'.



Stifel reste à l'achat sur l'action du groupe d'énergies renouvelables, 'sur la base d'une croissance supérieure à la moyenne du secteur, d'une exécution de premier ordre et de l'attrait M&A (fusions et acquisitions) potentiel' qu'il voit dans le dossier.