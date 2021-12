Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: démarrage de la construction de la Capital Battery information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Neoen annonce le démarrage de la construction de la Capital Battery d'une capacité de 100 MW / 200 MWh, batterie située à proximité de la sous-station de Queanbeyan de TransGrid, qui se trouve dans l'Australian Capital Territory (ACT).



'Située à proximité de la sous-station de Queanbeyan dans l'ACT, cette batterie contribuera à la modernisation du réseau électrique du territoire grâce à la multiplicité des services qu'elle sera en mesure de fournir', explique le groupe d'énergies renouvelables.



Avec la Capital Battery, Neoen voit son portefeuille de centrales de stockage australiennes en opération ou en construction atteindre 576 MW, ce qui conforte son leadership dans le stockage par batterie de grande capacité.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +1.37%