Neoen: démarrage d'un nouveau projet solaire en Australie

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir signé un contrat EPC clé-en-main avec une joint-venture de Bouygues Construction Australia et Bouygues Energies & Services, lançant ainsi officiellement la construction de la centrale solaire de Culcairn, dans l'Etat australien de New South Wales.



D'une capacité de 440 MWc (350 MW AC), Culcairn Solar Farm sera la deuxième plus grande centrale solaire de Neoen au niveau mondial, juste derrière Western Downs Green Power Hub (460 MWc, Queensland) désormais en opération.



Culcairn Solar Farm s'appuiera notamment sur un contrat Long-Term Energy Services Agreement, récemment remporté auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO) Services. Ce parc solaire entrera en opération en 2026.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -0.40%