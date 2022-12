Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: début de construction d'un parc solaire au Portugal information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir lancé la construction du plus grand parc solaire du Portugal, d'une puissance de 272 MWc. Situé à Herdade da Torre Bela, à 70 km au nord de Lisbonne, il sera connecté à la sous-station REN, à Rio Maior, grâce à une ligne électrique aérienne de 400 kV.



Ce parc sera composé de deux centrales solaires contiguës : Torre Bela Solar Farm (68 MWc), entièrement détenue par Neoen, et Rio Maior Solar Farm (204 MWc), détenue conjointement avec Aura Power.



Le producteur français d'énergies renouvelables indique qu'environ 80% de l'énergie produite seront achetés par l'Etat portugais, via deux contrats PPA d'une durée de 15 ans. La mise en service du parc solaire est prévue début 2024.





