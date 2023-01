Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - Neoen prend 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par Stifel qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur le titre du groupe d'énergies renouvelables, avec un objectif de cours rehaussé de 36 à 42 euros.



'Malgré l'inflation des coûts, la prochaine augmentation de capital pour 'jusqu'à 600 millions d'euros' devrait suffire à atteindre l'objectif, fixé lors de la journée investisseurs, de 10 GW en opération ou en construction d'ici fin 2025', estime le broker.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +2.54%