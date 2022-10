Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: conversion d'obligations en actions nouvelles information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Neoen a communiqué le 7 septembre 2022 sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations 1,875 %, à échéance 7 octobre 2024, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) de la Société, émises le 7 octobre 2019 et restant en circulation.



Les porteurs d'Obligations avaient la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions Neoen à raison de 1,078 actions

Neoen pour 1 Obligation présentée jusqu'au 19 octobre 2022.



Le nombre d'Obligations présentées à la conversion s'élève à 6 614 676 Obligations (soit 99,78 % de l'ensemble des Obligations émises) de 30,17 euros de montant nominal, soit un montant nominal total de 199 564 774,92 euros.



Neoen a émis au total 7 130 619 actions nouvelles Neoen par application du ratio d'attribution de 1,078 actions par Obligation.



Les 14 425 Obligations non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 28 octobre 2022 au prix de remboursement anticipé de

30,20263 euros par Obligation, soit un montant total de 435 672,94

euros.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +2.70%