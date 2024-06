Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: contrat signé sur le bloc majoritaire information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Neoen fait part de la signature par Brookfield d'un contrat pour acquérir auprès d'Impala, du FSP géré par ISALT, de Cartusia, de Xavier Barbaro et d'autres actionnaires, environ 53,12% des actions Neoen en circulation, au prix unitaire de 39,85 euros.



Par ailleurs, Bpifrance s'est engagé à apporter toutes ses actions Neoen, représentant 4,36% du capital social du groupe d'énergies renouvelables, à l'offre publique d'achat qui sera lancée par Brookfield après la réalisation de l'acquisition du bloc majoritaire.



Pour rappel, les négociations exclusives sur ces opérations ont été annoncées le 30 mai dernier. Il est prévu que les autorisations réglementaires soient obtenues d'ici le quatrième trimestre 2024 et que l'OPA soit lancée au premier trimestre 2025.





