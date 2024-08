Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: contrat de batterie virtuelle avec AGL Energy information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 08:07









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir signé, pour une durée de 10 ans, un contrat de batterie virtuelle avec AGL Energy, pour fournir jusqu'à 200 MW / 400 MWh de capacité virtuelle de stockage dans la région du Queensland du National Electricity Market (NEM) australien.



Ce service sera conjointement assuré par la première tranche de Western Downs Battery (Stage 1) actuellement en construction, ainsi que par une nouvelle tranche (Stage 2), chacune d'elles disposant d'une capacité de 270 MW / 540 MWh.



Selon les termes du contrat, AGL Energy pourra charger ou décharger virtuellement à tout moment jusqu'à 200 MW de capacité de Western Downs Battery pour couvrir la demande de ses clients, en utilisant l'interface conçue par Neoen pour placer ses ordres.





