Neoen: contrat d'achat d'électricité verte avec la SNCF

(CercleFinance.com) - SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, annonce avoir signé avec Neoen, le premier producteur indépendant d'énergie renouvelable en France, un contrat d'achat direct d'électricité renouvelable (Corporate PPA) d'une durée de 25 ans.



L'électricité sera produite à partir de 2028 par une nouvelle centrale solaire de Neoen d'une puissance de 139 MWc qui fournira à SNCF Voyageurs 172 gigawatts heures (GWh) d'électricité renouvelable chaque année.



Ce contrat d'achat permet de financer un nouveau parc solaire dont la construction démarrera début 2026 et dont la mise en service est prévue en 2028, ce qui aura un effet direct et durable sur la transition énergétique en France. Le contrat permettra par ailleurs à SNCF Voyageurs de rendre son coût d'approvisionnement en électricité moins dépendant de la volatilité des prix de marché.



Ce nouveau parc solaire appelé ' Le Couret ', développé par Neoen et situé en Haute Vienne, disposera d'une puissance de 139 mégawatts crête (MWc) et produira 172 GWh d'électricité verte par an, soit la consommation électrique d'environ 67 000 habitants (chauffage inclus).



Pour SNCF Voyageurs, la production de ce nouveau parc photovoltaïque équivaut à ses besoins électriques annuels pour sa la liaison TGV Paris - Marseille ou bien de la totalité des besoins de ses TER des régions Occitanie ou Normandie.





Valeurs associées NEOEN 37.10 EUR Euronext Paris -0.75%