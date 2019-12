Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : construction d'une centrale solaire au Mozambique Cercle Finance • 19/12/2019 à 08:10









(CercleFinance.com) - Neoen et son partenaire Electricidade de Moçambique (EDM) annoncent avoir atteint le closing financier et lancé la construction de 'Central Solar Metoro', une centrale photovoltaïque de 41 MWc localisée dans le nord du Mozambique. La centrale, dont la mise en service est prévue pour fin 2020, injectera son électricité au niveau de la principale sous-station de transport - distribution de la région nord du Mozambique, à Metoro, et viendra alimenter le réseau national. Le projet représente un investissement de 56 millions de dollars, dont 40 millions de dette apportée par l'Agence Française de Développement (AFD) et sa filiale Proparco. La construction de la centrale est prévue sur une période de 11 mois et emploiera jusqu'à 370 personnes.

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +1.85%