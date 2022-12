Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: construction d'une centrale solaire au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir lancé la construction de la centrale solaire Fox Coulée, dans le comté de Starland, soit son premier actif au Canada.



La construction de cette centrale de 93 MWc, détenue à 100% par Neoen, a été confiée à Goldbeck Solar dans le cadre d'un contrat 'clé en main'.



Cette installation doit contribuer à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2035 fixé par la Province d'Alberta et le gouvernement fédéral.



La mise en service de la centrale est prévue au cours du premier trimestre 2024. Une fois opérationnelle, elle permettra d'éviter l'émission annuelle d'environ 70 000 tonnes de CO2.









