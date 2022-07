Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: construction d'un premier parc éolien en Suède information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir lancé la construction de son premier actif en Suède, le parc éolien de Storbrännkullen, qui sera équipé de dix turbines Nordex N163 d'une puissance unitaire comprise entre 5,5 et 5,9 MW, soit une capacité totale de 57,4 MW.



Sa mise en service est prévue pour fin 2023. Neoen compte contractualiser une partie importante de l'électricité qui sera générée. La production attendue correspond à la consommation annuelle de 30.000 foyers, chauffage inclus.



Présent en Suède depuis 2020, le groupe français d'énergies renouvelables compte une équipe d'une dizaine de personnes qui développe un portefeuille de plusieurs centaines de MW éoliens et solaires, ainsi que des projets de stockage.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +1.71%