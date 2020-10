Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen : consolide vers 46E, support possible vers 44,15E Cercle Finance • 20/10/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Neoen consolide vers 46E et poursuit le repli amorcé sous 49,65E (6ème baisse en 8 séances): une petite zone de soutien se dessine vers 44,15E, elle remonte à la mi-Septembre, le principal support se situant vers 42,85E (du 20 septembre).

Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -2.85%