Neoen confirme son objectif d’un Ebitda 2021 compris entre 295 et 310 millions d’euros

L'objectif du groupe est de générer une croissance de son Ebitda supérieure à 20% en 2022 par rapport à 2021, puis un taux de croissance annuelle à deux chiffres entre 2022 et 2025. Ces objectifs tiennent compte de la meilleure estimation à date du calendrier d'exécution de ses projets.

Cependant, le groupe prévoit désormais d'atteindre 5 GW en opération courant 2023 au lieu de fin 2022. Cet ajustement est notamment lié aux difficultés affectant actuellement les chaînes d'approvisionnement, en particulier dans le solaire, ce qui entraîne une anticipation de délais plus longs dans la mise en construction et la réalisation de certains projets.

(AOF) - A l’occasion de son point d’activité du troisième trimestre, Neoen a confirmé son objectif d’Ebitda 2021 compris entre 295 et 310 millions d’euros avec une marge idoine d’environ 80%. Cette prévision d’Ebitda tient compte des produits nets de cessions d’actifs du portefeuille sécurisé que le producteur d’énergie renouvelable anticipe de réaliser dans le cadre de l’activité de farm-down, pour une contribution qui sera inférieure à 20% de l’Ebitda de l’exercice. En parallèle, Neoen a maintenu son objectif de plus de 5 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l’an

