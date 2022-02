Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: confirme ses objectifs 2021 et 2022 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires (non audité) de 333,6 millions d'euros en 2021, en hausse de 12% par rapport à 2020. A taux de change constants, il a progressé de 10%.



Neoen dispose d'une capacité en opération de 3 480 MW au 31 décembre 2021, en augmentation de 865 MW par rapport à fin décembre 2020.



Neoen confirme son objectif d'EBITDA 2021 compris entre 295 et 310 millions d'euros avec une marge d'EBITDA désormais attendue autour de 90% au lieu de 80% précédemment.



Neoen confirme par ailleurs son objectif de générer une croissance de son EBITDA supérieure à 20% en 2022 par rapport à 2021, puis un taux de croissance annuelle à deux chiffres entre 2022 et 2025.



Le Groupe réitère enfin son objectif de plus de 5 GW en opération courant 2023 et son ambition d'atteindre au moins 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +3.66%