Neoen : cède ses parts dans 2 centrales solaires françaises

(CercleFinance.com) - Neoen annonce ce soir la signature d'un accord en vue de céder la totalité de ses parts dans les centrales solaires françaises de Lugos et Miremont, en Gironde et en Haute-Garonne, qui représentent une capacité en opération totale de 21,7 MWc. Les deux centrales seront cédées pour une valeur d'entreprise de près de 29 millions d'euros. Le produit net de cession s'élèvera à un niveau d'environ 9 millions d'euros, qui contribueront à l'EBITDA 2021. Les centrales bénéficient chacune de contrats d'achat d'électricité courant respectivement jusqu'en 2038 et 2039. L'opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021, indique Neoen. Ces opérations s'inscrivent dans le stratégie de Neoen de procéder à quelques cessions sélectives afin de contribuer au financement de sa croissance. 'Nous devrions par ailleurs être en mesure de signer une nouvelle opération d'ici la fin de l'année', assure Xavier Barbaro, le président-directeur général.

