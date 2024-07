Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: baisse de 8% de l'EBITDA ajusté semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Neoen publie un résultat net ajusté en recul au premier semestre 2024, à 27,7 millions d'euros contre 63 millions un an auparavant, avec un EBITDA ajusté et un chiffre d'affaires en baisses de 8% à 231,9 et 255,7 millions respectivement.



'Cette performance est principalement liée à l'effet mécanique de l'entrée en vigueur des PPA de plusieurs centrales qui bénéficiaient d'early generation revenue significatifs au premier semestre 2023', explique le groupe d'énergies renouvelables.



Neoen confirme son objectif d'EBITDA ajusté 2024 compris entre 530 et 560 millions d'euros, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté supérieur à 85%, ainsi que son ambition de le voir dépasser 700 millions d'euros en 2025.





Valeurs associées NEOEN 38,42 EUR Euronext Paris +0,05%