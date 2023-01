Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: avancée dans le financement du projet Goyder information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir finalisé à la fin du mois de décembre le financement des premiers 209 MW de son parc éolien de Goyder South Stage 1 (d'une puissance totale de 412 MW) situé à proximité de Burra, en Australie-Méridionale.



Cette première tranche de 209 MW repose sur deux Power Purchase Agreements (PPA), avec le gouvernement de l'Australian Capital Territory, pour 14 ans et portant sur 100 MW, et avec le distributeur d'électricité Flow Power, pour 10 ans et portant sur 40 MW.



La deuxième tranche (203 MW) sera dédiée au contrat de fourniture d'électricité en continu récemment signé avec BHP, l'un des plus grands groupes miniers au monde. Le financement de ces 203 MW devrait être clôturé courant 2023.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +0.16%