Neoen: 238,5 MWc de projets solaires remportés en France

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté 238,5 MWc de projets solaires en France lors des derniers appels d'offres gouvernementaux, lui permettant de franchir le cap des 2 GW d'actifs en opération ou en construction et de projets prêts à être construits dans le pays.



Plus précisément, le groupe a gagné en août deux projets dans la catégorie 'ombrières et bâtiments' pour un total de 16,9 MWc et, en septembre, 15 projets de grandes centrales au sol pour un total de 221,6 MWc.



Dans la catégorie des grandes centrales au sol, le producteur d'énergies exclusivement renouvelables indique être le premier lauréat en nombre de projets remportés et le deuxième en total de MWc.





