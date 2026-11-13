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Neoclouds et les valeurs de l'IA reculent à nouveau alors que les turbulences chez Nvidia secouent le secteur
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 18:18

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par Shashwat Chauhan

Les actions des entreprises américaines liées à l'IA ont de nouveau chuté vendredi, les néoclouds figurant parmi les plus touchées, sur fond de nouvelles inquiétudes concernant le financement de l'IA suite au départ soudain du directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

L'indice Nasdaq-100 .NDX , à forte composante technologique, a reculé de 2 %, et devrait perdre environ 800 milliards de dollars de capitalisation boursière si ces baisses se confirment jusqu'à la clôture. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a également chuté de 5,1 % , s'exposant à une perte de plus de 560 milliards de dollars sur la journée.

CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , deux entreprises de néocloud soutenues par Nvidia, ont chuté respectivement de 8,8 % et 9 %, prolongeant ainsi leurs fortes baisses entamées jeudi, lorsque Huang, directeur général de longue date, a démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales.

Sous la direction de Jensen Huang, Nvidia a financé des infrastructures articulées autour de ses puces, une stratégie qui a stimulé la demande mais qui a également soulevé des questions quant aux flux de financement circulaires entre le fabricant de puces et ses clients.

“C’est un coup fatal à court terme pour le secteur, car les financements accordés par les fournisseurs et les garanties financières dans lesquels Nvidia et Jensen Huang s’étaient engagés ont désormais pris fin”, a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

Par ailleurs, Nscale , un fournisseur britannique de services cloud également soutenu par Nvidia, a modifié son dossier d’introduction en bourse pour indiquer qu’il s’attend à enregistrer une perte nette de 1,7 milliard de dollars sur les neuf mois clos au 30 septembre, soit un montant supérieur à la perte nette de 433,3 millions de dollars enregistrée il y a un an.

Selon un article paru vendredi dans la presse, le conseil d’administration de Nvidia aurait contacté le directeur général d’Arm ARM.O , René Haas , dans le cadre de sa recherche d’un successeur potentiel à Jensen Huang. L’action Arm clôturait en baisse de 4,8 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, largement considérées comme parmi les grandes gagnantes du boom de l’IA, ont également reculé. Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 10,7 % et Broadcom AVGO.O a perdu 5,9 % , après avoir toutes deux progressé au cours des cinq dernières séances.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a perdu 5 %, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O ont reculé respectivement de 6,6 % et 8,1 % .

Les fabricants de produits photoniques Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N , ainsi que les fabricants de serveurs d’IA Dell DELL.N et HPE HPE.N , ont chacun reculé de 5 ,3 % à 9 %.

Les services publics et les fournisseurs d’équipements exposés à l’essor de l’IA, notamment GE Vernova GEV.N , Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N , ont reculé d’environ 2,2 % à 3,5 % chacun .

Les géants de l’IA ont également pour la plupart reculé, à l’exception de Meta Platforms META.O , qui a progressé de 1,2 % . Oracle ORCL.N , Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont reculé de 0,2 % à 2,7 % .

La publication des résultats trimestriels de Nvidia et l’entrée en bourse très attendue du laboratoire d’IA Anthropic sont prévues pour la semaine prochaine et pourraient s’avérer être des catalyseurs pour le sentiment à l’égard de l’IA.

“On ne sait absolument pas à quoi s'attendre de la part de Nvidia. C'est là le problème. Cette entreprise est actuellement une source d'incertitude totale”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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