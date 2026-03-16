Nebius signe un accord de capacité en matière d'IA avec Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Nebius Group NBIS.O a déclaré lundi avoir signé un nouvel accord de cinq ans avec Meta Platforms
META.O pour fournir au géant des médias sociaux une capacité d'IA dédiée de 12 milliards de dollars sur plusieurs sites.
L'accord a une valeur contractuelle pouvant aller jusqu'à 27 milliards de dollars, a déclaré la société.
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