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Nebius s'envole alors que les investisseurs misent sur la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 19:40

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** Mercredi, l'action du groupe Nebius NBIS.O a bondi de 18,9 % à 159,30 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse, l'attention se portant sur la demande en infrastructures d'IA et les projets d'extension des capacités

** Le titre NBIS a bénéficié d'un élan en séance après que les résultats et les perspectives optimistes de CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ont apaisé les craintes des investisseurs concernant le secteur de l'IA link

** Selon LSEG, la société de services cloud devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel de 907,5 millions de dollars, contre 146,1 millions il y a un an, et un BPA ajusté de -0,69 dollar, contre -0,40 dollar au troisième trimestre 2025

** L'action NBIS a bondi d'environ 90% depuis le début de l'année, surpassant largement la hausse d'environ 10% de l'indice Nasdaq .IXIC

** La société basée à Amsterdam a obtenu le mois dernier une ligne de financement de 3,5 milliards de dollars auprès de Citi link pour financer le développement de centres de données et l'achat de GPU, dans un contexte de course à l'augmentation des capacités

** Wall Street se montre optimiste: 16 analystes attribuent à l'action une note « acheter » ou supérieure, contre 8 recommandations « conserver »; le cours cible médian s'établit à 300 dollars, contre 255 dollars il y a trois mois

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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