Nebius revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

Le logo de Nebius (Crédits: Adobe Stock)

La société de cloud IA Nebius NBIS.O a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires pour 2026 se situerait dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures en raison de retards dans l'ajout de capacités par des tiers, tandis que des perspectives de dépenses plus élevées ont fait chuter son action de près de 12 % avant l'ouverture du marché.

Cette baisse a effacé une partie de la hausse de 15 % enregistrée mercredi à la suite des bons résultats de son concurrent « néocloud » CoreWeave CRWV.O , tandis que les investisseurs évaluaient les plans de dépenses d'investissement plus élevés de Nebius et les retards dans la mise en service de la capacité.

Nebius a indiqué qu'une partie de la capacité de tiers qui devait être mise en service cette année avait été reportée au premier semestre 2027, mais a précisé que les contrats relatifs à cette capacité restaient en vigueur.

En raison de ce retard, la société basée à Amsterdam a indiqué qu'elle atteindrait son objectif de plus de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel environ deux mois plus tard que prévu initialement.

La société a néanmoins revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année, les portant à environ 27 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 20 et 25 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur des dépenses annuelles de 22 milliards de dollars.

Nebius a prévu des dépenses comprises entre 40 et 45 milliards de dollars pour l'année prochaine.

Afin d'apaiser les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant les risques de financement chez les néoclouds, la société a indiqué qu'environ 75 % à 85 % de ses dépenses pour 2027 seraient couvertes par des paiements anticipés de la part des clients et par un financement adossé à des actifs issus de ses contrats existants.

Elle table sur un chiffre d'affaires compris entre 12 et 13 milliards de dollars pour 2027 et a déclaré qu'elle atteindrait l'équilibre financier avant impôts d'ici la fin de l'année prochaine.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 981 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations qui s'élevaient à 907,5 millions de dollars.

Les résultats de Nebius font suite à ceux de CoreWeave, qui a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a annoncé qu'elle visait la rentabilité sur une base ajustée au premier semestre 2028.

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