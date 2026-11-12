Nebius déçoit malgré une croissance explosive

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des infrastructures cloud pour l'intelligence artificielle dépasse les attentes au troisième trimestre, mais la révision de ses prévisions et l'explosion de ses investissements inquiètent les investisseurs.

L'action Nebius chute de 17% jeudi, portant son repli à 56% depuis son record du 16 juin, malgré une progression encore proche de 55% depuis le début de l'année. Le fournisseur néerlandais d'infrastructures cloud dédiées à l'IA a pourtant publié un chiffre d'affaires en hausse de 571% sur un an, à 981 MUSD, contre 907 MUSD attendus. Son EBITDA ajusté atteint 466 MUSD, contre une perte un an auparavant.

Cette très forte croissance mérite toutefois d'être relativisée, puisque 325 MUSD proviennent de partenariats dans lesquels Nebius fournit sa technologie à des infrastructures financées par des tiers. Une partie de ces revenus est comptabilisée avant même la mise en service des capacités et présente un caractère non récurrent. Hors cette contribution, le chiffre d'affaires n'aurait progressé que de 13% sur un trimestre, soit une décélération notable par rapport aux 46% de croissance au deuxième trimestre.

Les fondamentaux commerciaux continuent néanmoins de s'améliorer. Les nouveaux contrats affichent désormais une valeur annualisée supérieure à 25 MUSD par mégawatt, tandis que les prépaiements des clients couvrent plus de 100% des investissements associés, contre 50 à 60% au trimestre précédent. Token Factory, sa plateforme d'inférence qui facture les tokens consommés plutôt que la location de GPU, connaît également une forte accélération, avec une valeur des contrats multipliée par 17 sur un trimestre.

Mais les retards de livraison de plusieurs datacenters, notamment dans le New Jersey, ont contraint Nebius à abaisser ses prévisions annuelles de revenus à 3-3,2 MdsUSD, tout en relevant ses investissements à 27 MdsUSD. Un contraste avec son concurrent CoreWeave, qui vient de relever ses prévisions de ventes annuelles. Nebius vise désormais 12 à 13 MdsUSD de revenus en 2027, au prix d'investissements supplémentaires de 40 à 45 MdsUSD, accentuant les interrogations sur le financement et la rentabilité de cette expansion.

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