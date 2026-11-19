Ne vous opposez pas à la Fed alors que l'inflation continue d'exercer une pression sur les taux

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NE VOUS OPPOSEZ PAS À LA FED, L'INFLATION CONTINUANT D'EXERCER UNE PRESSION SUR LES TAUX

Joe Zidle, stratège en chef des marchés chez Cresset, estime que les investisseurs devraient suivre le célèbre conseil de Martin Zweig: "Ne vous opposez pas à la Fed." M. Zidle s'attend à ce que la persistance de l'inflation incite la Réserve fédérale à procéder à de nouvelles hausses de taux, même si l'économie américaine reste résiliente.

Dans une note publiée mercredi, M. Zidle fait valoir que la hausse des taux affecte les consommateurs de manière inégale. Les emprunteurs ayant des soldes de cartes de crédit, des crédits automobiles et d’autres dettes à taux variable en ressentent rapidement les effets. En revanche, de nombreux ménages plus aisés ont bloqué leurs taux hypothécaires à un niveau bas, disposent d’importants soldes de trésorerie et bénéficient de rendements plus élevés sur les fonds monétaires et les bons du Trésor. Cette résilience contribue à soutenir la croissance économique, mais pourrait également contraindre la Fed à resserrer davantage sa politique monétaire afin de refroidir la demande.

Pour les investisseurs, M. Zidle note que les cycles de resserrement de la Fed ont historiquement constitué un frein plutôt qu’une catastrophe pour les actions. Les actions ont généralement affiché des rendements positifs, même si les gains ont eu tendance à être plus modestes, les coûts d’emprunt plus élevés ayant comprimé les valorisations. Une politique monétaire plus restrictive s’est généralement accompagnée d’une plus grande volatilité, de baisses plus importantes et d’une marge d’erreur réduite, les secteurs sensibles aux taux affichant souvent des performances inférieures à la moyenne.

Parallèlement, la hausse des rendements des bons du Trésor fait des obligations une alternative plus attrayante que les actions. Ces rendements élevés offrent aux investisseurs un revenu significatif et une protection potentielle contre la baisse en cas d’affaiblissement de la croissance économique.

Dans ce contexte, M. Zidle préconise de maintenir ses investissements tout en se montrant plus sélectif. Il privilégie les entreprises disposant d’un flux de trésorerie solide, de marges durables et de besoins de refinancement limités. Son message général est que les investisseurs devraient se préparer à un environnement de taux élevés prolongé en mettant l’accent sur la qualité, la diversification et les entreprises capables de performer même en l’absence de taux bas, de financements bon marché ou d’une croissance économique rapide.

(Terence Gabriel)

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