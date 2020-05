Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Ne pas se précipiter sur les rumeurs", dit Pénicaud interrogée sur des fermetures de sites Renault Reuters • 20/05/2020 à 08:55









PARIS, 20 mai (Reuters) - Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a déclaré mercredi qu'il ne fallait pas se précipiter sur les rumeurs, se refusant à tout commentaire sur les informations du quotidien Les Echos qui écrit mercredi que Renault RENA.PA envisage de fermer plusieurs sites en France. "Il ne faut pas se précipiter sur les rumeurs. Il est vrai que le secteur de l'automobile est très frappé par la crise et avait déjà des difficultés avant puisqu'il a engagé un virage vers l'électrique et le véhicule autonome. C'est un secteur qui est en plein bouleversement", a-t-elle déclaré sur la chaîne CNews. "Le gouvernement, notamment Bruno Le Maire, annoncera d'ici une quinzaine de jours un plan de soutien à l'automobile. Dans ce contexte-là, il y a la situation particulière de Renault. Si des décisions devaient être prises, elles seront d'abord annoncées et discutées avec les organisations syndicales qui représentent les salariés. Je crois qu'il faut donner la primauté au dialogue social.", a-t-elle poursuivi. "Donc je ne commenterai pas tant que le comité social et économique ou le conseil d'administration ne se sera pas réuni", a-elle conclu. Le journal Les Echos, dans son édition de mercredi, rapporte que la marque au losange envisage de fermer trois sites en France dans le cadre de son plan d'économies, dont l'usine d'assemblage de Dieppe (Seine-Maritime), et d'arrêter la production de véhicules à Flins (Yvelines). (Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.40%