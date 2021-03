"Ne combattez pas la Fed", rappelle Vontobel AM

La taux de croissance du nombre de vaccination devrait augmenter dans les prochains mois ayant pour conséquence de consolider la reprise. L'immunité collective devrait être atteinte au cours de l'été grâce à l'augmentation du rythme de production et de livraison.

La BCE doit continuer à soutenir l'économie avec des taux très bas et des programmes d'achat d'obligations. Les taux bas sont une bonne nouvelle pour la croissance économique en 2021 car ils incitent à la consommation, ce qui est crucial pour la reprise économique. Il est donc peu probable que la BCE réduise sa base d'achat d'obligations à ce stade.

En effet, le taux de chômage des catégories à faible niveau de qualification continue d'augmenter à un rythme plus élevé que le taux de création de nouveaux emplois hautement qualifiés.

Dans la zone euro, Vontobel AM prévoit une révision des prévisions de croissance économique, tandis que les prévisions d'inflation resteront inchangées en raison de la situation de l'emploi en Europe.

Le mantra "Ne combattez pas la Fed" devrait rester présent à l'esprit des investisseurs. En outre, la probabilité d'un nouveau "taper tantrum" est faible, car les marchés se rallient toujours aux actions et à la pensée de la Fed.

(AOF) - Les banques centrales continueront à jouer un rôle crucial dans le maintien de la stabilité économique au cours des prochaines années, rappelle Mondher Bettaieb-Loriot, responsable des obligations d'entreprise chez Vontobel AM. Par conséquent, les craintes actuelles autour de l'inflation sont, selon le gérant, injustifiées. Les marchés ont toutefois anticipé cette éventualité.

